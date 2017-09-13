На Алтае началось строительство подстанции для "Сибирской монеты" и ЛЭП для Белокурихи-2

"Алтайэнерго" (филиал "МРСК Сибири") начал строить подстанцию для игорной зоны "Сибирская монета" и в ближайшее время возобновит строительство ЛЭП, предназначенной для питания туробъектов в Белокурихе-2. Объем инвестиций в развитие инфраструктуры обоих проектов составит порядка 800-900 млн. рублей. Об этом 15 сентября сообщил гендиреткор "МРСК Сибирь" Виталий Иванов на пресс-конференции после встречи с губернатором Алтайского края Александром Карлиным.
В настоящее время для электроснабжения казино в "Сибирской монете" используются генераторы. По словам Иванова, подстанцию для игорной зоны планируется сдать до 1 июля 2018 года.
Виталий Иванов,
гендиректор "МРСК Сибирь":
Каких либо ограничений хозяйственных, финансовых или будущих эксплуатационных мы здесь пока не видим. Модель взаимодействия уже отлажена, подрядчик определен, договор заключен.
Первая опора для ЛЭП 110 кВ , которая предназначена для питания туробъектов в Белокурихе-2, была заложена в январе 2017 года. Летом работы приостановили из-за того, что на их месте были найдены археологические памятники. Ученым требовалось провести исследования на всем протяжении прокладки ЛЭП.
По словам Виталия Иванова в ближайшие недели работы по строительству ЛЭП продолжатся. И линию электропередач, и подстанцию в Белокурихе-2 (строительство начато в 2016 году, завершен нулевой цикл) планируется сдать в эксплуатацию к началу 2018 года. Иванов назвал столь короткий срок для выполнения работ "амбициозным".
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