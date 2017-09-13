На Алтае началось строительство подстанции для "Сибирской монеты" и ЛЭП для Белокурихи-2

В настоящее время для электроснабжения казино в "Сибирской монете" используются генераторы. По словам Иванова, подстанцию для игорной зоны планируется сдать до 1 июля 2018 года.

Виталий Иванов,

гендиректор "МРСК Сибирь":

Каких либо ограничений хозяйственных, финансовых или будущих эксплуатационных мы здесь пока не видим. Модель взаимодействия уже отлажена, подрядчик определен, договор заключен.

Первая опора для ЛЭП 110 кВ , которая предназначена для питания туробъектов в Белокурихе-2, была заложена в январе 2017 года. Летом работы приостановили из-за того, что на их месте были найдены археологические памятники. Ученым требовалось провести исследования на всем протяжении прокладки ЛЭП.

По словам Виталия Иванова в ближайшие недели работы по строительству ЛЭП продолжатся. И линию электропередач, и подстанцию в Белокурихе-2 (строительство начато в 2016 году, завершен нулевой цикл) планируется сдать в эксплуатацию к началу 2018 года. Иванов назвал столь короткий срок для выполнения работ "амбициозным".