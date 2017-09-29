23 фотографии о вождении автомобиля в "женском стиле"

Девушки водят машину не хуже мужчин, но часто они ведут себя совсем иначе в разных ситуациях на дороге. Как девушки украшают машины, что в них возят и как реагируют на ДТП, смотрите в нашей подборке.

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