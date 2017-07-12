Фотофакты. Как в Барнауле делают прочнейшую тротуарную плитку

Чтобы тротуарная плитка десятками лет не разрушалась в морозы и под большими нагрузками, современные производители делают ее с помощью вибропрессования.
Специалисты завода "ЖБИ Сибири" показали, как это происходит и объяснили, зачем давят на плитку массой примерно равной двум вагонам с углем.
Делать тротуарную плитку методом полусухого вибропресования "ЖБИ Сибири" начал более 15 лет назад. Тогда на рынке Барнаула это был по-настоящему инновационный продукт.
Всю технологическую цепочку обеспечивает немецкое оборудование известной среди строителей и проектировщиков фирмы OMAG. Несмотря на то, что оборудование работает уже более полутора десятка лет, оно и сегодня остается непревзойденным в своем роде.
Основной показатель качества плитки - прочность. И вибропресс нужен именно для того, чтобы её обеспечить. OMAG, в отличие от аналогов, выдает нагрузку не 50-80 тонн, а ровно 100. Под таким давлением плитка принимает нужную форму, получает запас плотности и, как следствие, морозостойкости. Специалисты объясняют: эти показатели неразрывно связаны друг с другом.
Как производят плитку? Основные этапы:
На первом этапе рабочие готовят цементно-песчаную смесь и добавляют в нее цветной пигмент. До этого все инертные материалы проходят входной контроль, а получченная смесь - проверку в лаборатории. Главная задача специалистов — проконтролировать, правильным ли получилось соотношение компонентов.
Далее смесь попадает в пресс-форму. Здесь она уплотняется на вибростоле под стотонной нагрузкой и обретает свою фактуру. При этом из смеси практически полностью выходит вода. Так "кирпичики" превращаются в искусственный камень.
Новый ряд изделий выходит на конвейер и направляется в камеру твердения.
Отвердевшая плитка попадает на камнеукладчик. Он размещает изделия на поддоне и упаковывает их транспортировочной пленкой.
Новая тротуарная плитка уже готова к продаже и отправке на объект.
Факт
Компания приобрела новые немецкие пресс-формы стоимостью несколько десятков тысяч евро для фактур плитки "Брусчатка" и "Старый город". Сделать заказ новой формовки и получить изделия качественно нового уровня можно уже сейчас.
Новые немецкие пигменты гарантируют яркость цвета и не выгорают на солнце.
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