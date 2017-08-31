Загорелые и отдохнувшие: краевые депутаты собрались на сессию после летнего перерыва

В последний летний день депутаты краевого Заксобрания собрались на первую после летнего перерыва сессию. Некоторые из них успели отдохнуть, другие все лето работали, помогая однопартийцам на выборах или непосредственно в них участвуя. На сессию депутаты пришли подтянутые, в хорошем настроении. А о том, где отдыхали некоторые алтайские политики, вы можете узнать из нашей подборки.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
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