Загорелые и отдохнувшие: краевые депутаты собрались на сессию после летнего перерыва

В последний летний день депутаты краевого Заксобрания собрались на первую после летнего перерыва сессию. Некоторые из них успели отдохнуть, другие все лето работали, помогая однопартийцам на выборах или непосредственно в них участвуя. На сессию депутаты пришли подтянутые, в хорошем настроении. А о том, где отдыхали некоторые алтайские политики, вы можете узнать из нашей подборки.

Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.