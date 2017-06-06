Засеекреченные иностранные заемщики не вернули в российский бюджет 1 млрд долларов

Это следует из материалов, направленных правительством в Госдуму, сообщает РБК.

Федеральный бюджет в этом году не получит 53,9 млрд руб. ($950 млн по текущему курсу) "в связи с возникновением просроченной задолженности перед РФ у иностранных заемщиков", говорится в пояснительной записке к правительственным поправкам в бюджет. Кроме того, Минфин не получил от одного из иностранных должников процентный платеж на сумму 11,7 млрд руб. (более $200 млн).

Правительство и Минфин не раскрывают, какие заемщики не вернули деньги (не ясно, сколько их, о каких госкредитах идет речь — финансовых или экспортных). Программа российских государственных кредитов засекречена, в том числе потому, что часть займов выдается в рамках военно-технического сотрудничества. Речь может идти о некой стране (странах), которая получала российскую оборонную продукцию под кредиты Москвы, рассуждает председатель правления МДМ Банка Олег Вьюгин.

Замминистра финансов Сергей Сторчак подтвердил, что кто-то не вернул России кредит в срок, но отказался раскрывать детали: "Мы не называем эту страну — программа государственных кредитов носит гриф "секретно". Проштрафившиеся должники — это гостайна, но среди "подозреваемых" — Куба, Венесуэла и Белоруссия, пишет bfm.ru.