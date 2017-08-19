Захарова обвинила Израиль в предательстве

Ранее стало известно, что кроме Польши в создании музея будут участвовать Нидерланды, Словакия и Израиль. РОссия также хотела присоединиться к этому Международному управляющему комитету проекту по реконструкции Собибора, но из-за позиции Польши нашей стране было отказано.

Мария Захарова,

официальный представитель МИД РФ:

Я не могу сказать, что понимаю позицию ряда европейских стран... Я могу принять во внимание те настроения, те политические баталии, которые там ведутся вокруг исторической памяти и так далее, но я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня - я сейчас говорю в своем личном качестве - для меня как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и я считаю граничит с историческим предательством.

В МИД были вызваны послы этих стран и ряд послов говорит, "а мы не против и, конечно, вы можете приехать. Господа, когда вы не против, вы выходите и делаете заявление на этот счет. Мы все знаем насколько тонкокожими и чувствительными являются представители упомянутых стран по вопросам, которые непосредственно касаются их безопасности, их национальной памяти и гордости. Почему же вы вот так, спустя более чем 70 лет, можете предать память тех, кто спасал ваших отцов, дедов, матерей, кто спасал вас?"

Справка

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.