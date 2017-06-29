Закадровые фото, которые изменят ваш взгляд на любимые кинофильмы

Эти закадровые фотографии актеров могут навсегда изменить ваше отношение к персонажам фильмов. Ведь, как только работа камеры останавливается, звезды кино выходят из своих образов и просто наслаждаются минуткой перерыва.
Сериал Игра престолов. Фото: СС0.
"Во все тяжкие". Фото: СС0.
Звездные войны. Фото: СС0.
Звёздный Путь: Во Тьму. Фото: СС0.
Тёмный Рыцарь: Возрождение Легенды. Фото: СС0.
Ганнибал. Фото: СС0.
Волшебник страны Оз. Фото: СС0.
Чужой 3. Фото: СС0.
Новый Кошмар Уэса Крэйвена. Фото: СС0.
Матрица. Фото: СС0.
Хищник. Фото: СС0.
Мстители. Фото: СС0.
Тёмный Рыцарь: Возрождение Легенды. Фото: СС0.
Один дома. Фото: СС0.
"Убить Билла". Фото: СС0.
"Брат-2". Фото: СС0.
Мстители. Фото: СС0.
Планета обезьян. Фото: СС0.
"Криминальное чтиво". Фото: СС0.
Бен-Гур. Фото: СС0.
"Гарри Поттер". Фото: СС0.
Мёртвые души. Фото: СС0.
"Брат-2". Фото: СС0.
Гладиатор. Фото: СС0.
Ходячие Мертвецы. Фото: СС0.
Ходячие Мертвецы. Фото: СС0.
"Брат-2". Фото: СС0.
Д'Артаньян и три мушкетёра. Фото: СС0.
Приключения Буратино. Фото: СС0.
Зеленая миля: Дарабонт, Кинг и Хэнкс. Фото: СС0.
Мария Антуанетта. Фото: СС0.
Тупой, ещё тупее. Фото: СС0.
Звездные войны. Фото: СС0.
Гэндальф и его дублеры. Фото: СС0.
Молчание ягнят. Фото: СС0.
Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда. Фото: СС0.
Мстители. Фото: СС0.
Сериал Игра престолов. Фото: СС0.
Властелин Колец. Фото: СС0.
Титаник. Фото: СС0.
Игра престолов. Фото: СС0.
Бриллиантовая рука. Фото: СС0.
Начало. Фото: СС0.
Игра престолов. Фото: СС0.
Пролетая над гнездом кукушки. Фото: СС0.
Гарри Поттер. Фото: СС0.
Гладиатор. Фото: СС0.
Звездные войны. Фото: СС0.
"Гарри Поттер". Фото: СС0.
Звездный путь. Фото: СС0.
Торпедоносцы. Фото: СС0.
Звездные войны. Фото: СС0.
"Терминатор". Фото: СС0.
Кин-дза-дза. Фото: СС0.
Ходячие Мертвецы. Фото: СС0.
Вий. Фото: СС0.
300 спартанцев. Фото: СС0.
Форсаж. Фото: СС0.
Сериал Игра престолов. Фото: СС0.
Хоббит: Трилогия. Фото: СС0.
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