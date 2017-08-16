Заключённые в барнаульском СИЗО больше не голодают

Ранее адвокат Анастасия Бучнева сообщала altapress.ru, что от еды отказались больше двух человек, а один их них даже зашил себе рот. В УФСИН опровергли эту информацию. "Актов членовредительства в последние три месяца в СИЗО-1 не зарегистрировано", — сообщили в ведомстве.

Родственники одного из голодавших заключенных утверждают, что мужчина находится в следственном изоляторе уже более двух лет. Ему предъявили обвинение в вымогательстве, затем количество статей увеличилось. В подобной ситуации оказалось еще несколько человек, которые, по версии следствия, состояли в одной преступной группировке. Сейчас обвиняемых начали знакомить с материалами дела. Они считают, что в ходе расследования было много нарушений.