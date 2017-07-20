Заключенный из Волгограда похитил деньги у алтайского пенсионера

Барнаульские полицейские раскрыли мошенническую схему заключенного одной из волгоградских колоний. Злоумышленник похитил деньги у жителя Белокурихи, представившись попавшим в беду родственником. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
По данным полиции, в апреле этого года неизвестный мужчина позвонил 61-летнему жителю Белокурихи, представился родственником и попросил о помощи. Сказал, что сотрудники ГИБДД требуют от него деньги. Таким образом он похитил у мужчины 5 тысяч рублей.
Сотрудники отдела полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу установили, что мошенником оказался 34-летний заключенный одной из колоний в Волгоградской области. Мужчина отбывает наказание за изнасилование.
Теперь в отношении заключенного возбуждено еще одно уголовное дело.
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