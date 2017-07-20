Заключенный из Волгограда похитил деньги у алтайского пенсионера

По данным полиции, в апреле этого года неизвестный мужчина позвонил 61-летнему жителю Белокурихи, представился родственником и попросил о помощи. Сказал, что сотрудники ГИБДД требуют от него деньги. Таким образом он похитил у мужчины 5 тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу установили, что мошенником оказался 34-летний заключенный одной из колоний в Волгоградской области. Мужчина отбывает наказание за изнасилование.

Теперь в отношении заключенного возбуждено еще одно уголовное дело.