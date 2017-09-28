Алтайские депутаты запретят собакам лаять по ночам

Владельцам предлагают обязательно регистрировать домашних питомцев, заботиться об их численности и создавать комфортные условия для их проживания. Во время выгула владельцы будут обязаны запретить собакам лаять с 10 вечера до 8 утра.

Новый закон запретит:

содержать животных на балконах и лоджиях, в местах общего пользования (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях) и в транспортных средствах

удалять клыки и когти

пропагандировать жестокое обращение с домашними животными, в том числе в средствах массовой информации

организовывать и проводить бои с участием животных и заниматься разведением агрессивных пород собак и другое

Аналогичный законопроект 28 сентября в первом чтении приняли и в Новосибирской области. Документ также запрещает лай и мяуканье по ночам. Депутат Евгений Смышляев, который представлял коллегам законопроект, отметил, что это коснется только владельцев собак и кошек. "Хрюкать, кукарекать и гоготать можно", — заявил он.

В России до сих пор нет единого закона, который регулирует отношения между человеком и животными. Проект федерального закона об ответственном обращении с животными был принят Государственной Думой в первом чтении еще в марте 2011 года. Но про него забыли на пять лет, пока в ноябре 2016 года не произошел скандал с хабаровскими живодерками.

Тогда Владимир Путин на одном из совещаний дал поручение как можно быстрее доработать закон. В 2017 году работа над законопроектом возобновилась, но заседания Госдумы по этому поводу несколько раз отменяли и пока рассмотрение документа отложили до ноября.