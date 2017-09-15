На Первом канале закрыли программу "Жди меня"

Первый канал решил не продлевать контракт с телекомпанией "ВИD" на производство программы "Жди меня", сообщает РБК.
По словам источника издания, время предыдущего контракта истекло, и стороны не смогли договориться по поводу кандидатуры нового ведущего. Александра Галибина, который вел "Жди меня", уволили без согласования с Первым, а новые кандидатуры дирекцию канала не устроили.
Источник рассказал, что телекомпания выдвигала на роль ведущего "Жди меня" кандидатуру актера и продюсера Сергея Жигунова, но "Первый канал" ее отверг.
"Шоу больше не будет выходить в эфире "Первого канала", — уточнил другой источник РБК. — 15 сентября в эфире будет повтор одного из старых выпусков". Он подтверждает, что "конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы".
"Конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы", — уточнил другой источник.
Представители телекомпании "ВИD" и Первого канала не предоставили свои комментарии, пишет Lenta.ru.
Факт
После перехода Андрея Малахова на "Россию 1", а также закрытия программы "Наедине со всеми" и отказа от показа программы "Пока все дома" в сети распространились мнения о том, что Первый канал сворачивает часть старых проектов.
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