На Первом канале закрыли программу "Жди меня"

По словам источника издания, время предыдущего контракта истекло, и стороны не смогли договориться по поводу кандидатуры нового ведущего. Александра Галибина, который вел "Жди меня", уволили без согласования с Первым, а новые кандидатуры дирекцию канала не устроили.

Источник рассказал, что телекомпания выдвигала на роль ведущего "Жди меня" кандидатуру актера и продюсера Сергея Жигунова, но "Первый канал" ее отверг.



"Шоу больше не будет выходить в эфире "Первого канала", — уточнил другой источник РБК. — 15 сентября в эфире будет повтор одного из старых выпусков". Он подтверждает, что "конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы".

"Конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы", — уточнил другой источник.

Представители телекомпании "ВИD" и Первого канала не предоставили свои комментарии, пишет Lenta.ru.

Факт

После перехода Андрея Малахова на "Россию 1", а также закрытия программы "Наедине со всеми" и отказа от показа программы "Пока все дома" в сети распространились мнения о том, что Первый канал сворачивает часть старых проектов.