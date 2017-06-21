"Закрытый клуб": Госдума приняла закон, расширяющий полномочия ФСО

Закон обязует ФСО обеспечивать защиту персональных данных объектов госохраны и членов их семей. "Обработка персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей осуществляется с их согласия и (или) с согласия органов государственной охраны, за исключением персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами", — говорится в одной из новых норм.

Отныне информация, касающаяся владения недвижимостью, ведения бизнеса, доходов, мест работы и т. д., например, совершеннолетних детей и супругов высокопоставленных чиновников будет носить закрытый характер, пояснили в Госдуме. "Закон выводит из-под общественного контроля персональную информацию об охраняемых лицах и членах их семей. Сейчас перечень таких лиц четко не установлен, он определяется указом президента, который тоже закрытый. А кто такие члены семей в данном случае, также непонятно", — отметил на заседании депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

"Не все объекты госохраны святые и не все могут похвастаться чистой репутацией, это же касается членов их семей", — продолжил депутат. По его словам, иногда взывают вопросы "талантливые дети и жены" высших чиновников, которые вдруг становятся успешными бизнесменами и владеют огромной недвижимостью.

"То есть появляется закрытый клуб, который будет вариться в собственном соку", — заключил Куринный.

Законом также предлагается наделить ФСО правом использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также бесплатно получать обеспечение полетов и судовождения. Кроме того, ФСО сможет временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны, следует из документа.

Также уточняется порядок применения сотрудниками ФСО физической силы, специальных средств и оружия, а также принятия мер по отчуждению зарегистрированного за пределами РФ имущества. Так, по одной из норм, сотрудники смогут применять оружие в случае необходимости остановить транспортное средство путем его повреждения, если водитель создает реальную угрозу безопасности объектов государственной охраны либо возникает опасность для жизни или здоровья граждан.

Рядом положений уточняются особенности прохождения службы в ФСО. Например, устанавливается ненормированный служебный день для отдельных категорий сотрудников, а также особенности компенсации. Сотрудники ФСО также будут подлежать обязательной дактилоскопической регистрации.