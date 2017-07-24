Закрутили: 5 вещей, которые были популярны до спиннеров

Спиннеры можно смело назвать прорывом 2017 года. Они появились еще 30 лет назад, когда инженер-химик Кетрин Хеттингер придумала вертушку, чтобы успокаивать свою дочь. Ни один производитель в то время не поддержал такое примитивное изобретение. А сегодня спиннеры находятся на первом месте в рейтинге самых популярных товаров, по данным владельца "Евросети". Будет ли их век долгим или они будут также забыты как йо-йо и тамагочи? Пока неясно. Но доспиннеровая эпоха имеет не менее яркую историю. Немного ностальгии о том, что было на слуху вчера и последние 10 лет.
1. Bottle flip challenge
Что: челендж в Instagram, который дал "игре в бутылочку" новый смысл. Задача-подкинуть бутылку с водой так, чтобы она приземлилась дном ровно на землю.
Когда был популярен: 2016 год. За всеобщий ажиотаж Bottle flip challenge должен сказать спасибо пользователям YouTube. Именно они в своих видеоблогах породили всеобщее безумие.
Сколько стоит: бесплатно.
2. Pokemon GO
Что: игра для устройств iOS и Android. Задача игры — с помощью устройства с GPS находить, захватывать, тренировать и сражаться с виртуальными существами-покемонами. Чтобы поймать покемона, нужно выйти на улицу и пройтись по неизвестным местам. В первые дни после выхода игры люди искали покемонов в больницах, полицейских участках и на кладбищах. Один из игроков свалился в канаву, потому что увлекся процессом, а другой наткнулся на труп у реки, пока искал водного покемона. Но самый скандальный случай произошел в России прошлым летом. Молодой видеоблогер Руслан Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, за что получил 2 года и 3 месяца лишения свободы условно.
Когда был популярен: 2016 год. По данным компании Sensor Tower, на конец недели после выпуска среднее время ежедневного использования Pokemon GO составило более 33-х минут. Это больше, чем ежедневное пользования Facebook (22 минуты в день), Snapchat (18 минут) и Twitter (17 минут).
Сколько стоит: бесплатно. Игра официально доступна только пользователям США, Новой Зеландии и Австралии. Но для любителей покемонов а России все же есть выход. Чтобы скачать игру на айфон, необходимо сменить страну в своем Apple ID, например, на США. А пользователям Android, чтобы установить Pokemon GO, понадобится всего лишь разрешить в настройках установку приложений из неизвестных источников, а потом просто скачать.
3. Йо-йо
Что: Игрушка, состоящая из двух одинаковых дисков, скреплённых между собой осью, на которую надевается веревка. Главная задача — выполнять трюки. Несмотря на то, что уже нельзя говорить о массовой популярности этой игрушки, до сих пор проводятся чемпионаты мира, где (практически всегда) юные победители показывают игру в разных стилях: "лупинг", "стринг", "офф-стринг", "фрихэнд".
Когда был популярен: 2012-2013 годы
Сколько стоит: от 400 до 3000 рублей. Приобрести можно в магазинах игрушек и на интернет-порталах.
4. Слаймы или "лизуны"
Что: желейная субстанция, не имеющая никаких конкретных задач. Их можно мять, тыкать в них пальцами, перебирать в руках или переливать в емкости. Слаймы, кстати, получили свое название от персонажа фильма "Охотники за приведениями", который чем-то напоминал по форме будущих "лизунов".
Когда был популярен: 2007-2008 год. Но сегодня "лизуны" получили новую жизнь, а вместе с ней и сумасшедшую популярность благодаря роликам в Instagram. Люди наблюдают за тем, как кто-то с хлюпающим звуком мнет "жвачку для рук" на камеру своего смартфона.
Сколько стоит: раньше слаймы можно было купить в любом ларьке даже за 30 рублей. Сегодня их также можно заказать в интернете за относительно небольшую сумму от 50 до 600 рублей. При желании "лизуна" можно сделать даже дома. Вам понадобиться только бура (тетраборат натрия), клей ПВА, вода и краситель.
5. Тамагочи
Что: японская игрушка-яйцо, виртуальный домашний питомец и по совместительству самая ностальгическая вещица среди вышеперечисленных. В прошлом году она, кстати, отпраздновала свое двадцатилетие. Смысл игры заключается в интерактивном наблюдении за жизнью питомца с момента вылупления и до смерти. Такая игрушка заменяла присмотр за реальным питомцем. Тамагочи нужно было кормить, следить за его здоровьем и настроением.
Когда был популярен: до начала 2000-х. Чтобы иметь представление о масштабах успеха этого проекта, стоит привести некоторые цифры. На рынке японская разработка появились в конце ноября 1996 года. К декабрю этого же года было продано более 350 тысяч штук. Уже в 1999 году был достигнут сумасшедший показатель — 40 млн. проданных электронных питомцев по всей планете.
Сколько стоит: сегодня создаются усовершенствованные версии тех старых тамагочи. Их можно купить в интернет-магазинах за цену от 350 и до 4000 рублей.
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