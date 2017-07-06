Закулисье олимпиады: как Поспелихе удалось провести масштабный спортивный праздник

То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В Алтайском крае, конечно, своего олимпийского комитета нет, но отбор районов, которые претендуют на проведение главных спортивных стартов, проводится тщательно. Основные требования — наличие должной спортивной инфраструктуры, вариантов для расселения, питания спортсменов и бюджетных возможностей у самого района. В этом плане далеко не все муниципалитеты равны. Чаще всего летнюю олимпиаду сельских спортсменов принимали Благовещенка, Павловск, Шипуново, Ребриха и, конечно, Поспелиха.

Этому селу в каком-то смысле повезло. В 2014 году, когда веяния кризиса были еще не так ощутимы, из местного стадиона "Колос" удалось сделать "конфетку". Здесь постелили футбольное поле, сейчас оно считается одним из лучших в крае, капитально отремонтировали площадки под волейбол, баскетбол и городки, сделали отдельное пространство для "пляжников", привели в порядок спортзал. По словам Юрия Самсоненко, заместителя начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края, на эти цели из краевого бюджета выделили более 15 млн рублей.

И когда район подал свою заявку на проведение летней олимпиады-2017, организаторы долго не думали и отдали ему это право, решив, что Поспелиха не подведет.

Матрасный кризис

Игорь Башмаков, глава администрации Поспелихинского района и по совместительству руководитель оргштаба, подготовку к стартам вспоминает с улыбкой. Но это сейчас. А тогда, восемь месяцев назад, когда все только начиналось, было не до смеха. Привести в порядок стадион не составляло труда. Здесь за месяц до олимпиады обновили трибуны, нанесли свежую разметку на беговую дорожку и площадки, сделали косметический ремонт в помещениях.

Больше вопросов возникло по проживанию. Так уж получилось, что в Поспелихе с комфортным размещением для большого числа людей туго. Просто в селе и его окрестностях нет санаториев и пионерских лагерей, в которых могли бы жить спортсмены. Выходом из затруднительного положения стали школы. Всего в райцентре их четыре и каждая во время олимпиады была забита под завязку.

Из классов вынесли все парты, а на освободившемся пространстве оборудовали спальные места. Уровень комфорта, конечно, не супер-люкс, но сельские спортсмены — ребята бывалые. Не такое видали.

Как удалось добыть больше тысячи матрасов, Игорь Башмаков вспоминает с содроганием сердца. Сначала все шло гладко: помочь обещались поспелихинские училища и военные части соседних районов. Когда же пришло время забирать матрасы, неожиданно начались проблемы. В общежития ПТУ раньше времени вернулись студенты с практик, а у вояк срочно был организован слет комбатов со всей страны. В общем, накануне олимпиады Поспелиха столкнулась с жесточайшим матрасным кризисом.

Игорь Башмаков,

глава администрации Поспелихинского района:

Вы смеетесь, а мне тогда было совсем не до смеха. Я лично объехал все районы от Барнаула до Рубцовска и Змеиногорска, где можно было добыть матрасы. Собирал по 10-20 штук, лишь бы хватило. Каждый матрас был на счету. Ведь на олимпиаду приехало 1325 участников.

Кстати, у размещения в школах оказался ряд преимуществ и главное из них — это наличие полноценных столовых. Все дни олимпиады они работали с семи утра и, как говорится, до последнего клиента. Каждому спортсмену выдавались талоны на питание определенного цвета, по которым можно было пройти на обед. Правда только в той столовой, которая располагается в школе проживания. Принцип "где сплю — там и ем" в этом году решили сделать обязательным. Так нагрузку на каждую столовую удалось распределить равномерно.

Вместо замороженных бутылок

Скажем пару слов и об охране правопорядка. В принципе, спортсмены — народ миролюбивый, но так как стадион — место большого скопления людей, здесь присутствовал усиленный наряд. Хотя люди в форме в глаза не бросались.

В дни проведения олимпиады и ГИБДД, и полиция, и нацгвардия работали в особом режиме. Они дежурили на стадионе, улицах райцентра, следили за порядком в местах проживания. Те районные команды, где больше 50 человек, приехали со своими сотрудниками правопорядка. Их расселяли вместе с делегациями.

Все эти меры дали свои плоды. За три дня проведения олимпиады список происшествий пополнили только разбитая раковина в школе и одно окно, что в принципе можно считать мелочью.

Правильно было организовано и медицинское сопровождение соревнований. На каждой из площадок дежурил свой специалист, рядом со стадионом постоянно находилась скорая помощь. Спортсмены к стартам допускались лишь с заверенными медицинскими документами.

В этом году врачей обеспечили всем необходимым. У каждого из них был свой "чемоданчик" с препаратами. Бутылки с замороженной водой, которые многие годы использовали для местной анестезии при ушибах и вывихах, наконец, ушли в прошлое.

Игорь Башмаков,

глава администрации Поспелихинского района:

У нас в основном представлены контактные виды спорта, в которых без травм обойтись сложно. Только в первый день было шесть повреждений. К счастью, переломов не было.

Ребриха, вперед!

Болельщиков на олимпиаде в Поспелихе было предостаточно. Открытие игр прошло при переполненных трибунах. Несмотря на жуткий зной, каждый день на соревнования под открытым небом собирались толпы народа.

По словам Юрия Самсоненко, традиционно самыми популярными остаются командные виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол. Финалы этих соревнований вызывают особый интерес. При этом есть свои поклонники и у городошного спорта.

Наиболее активные болельщики у Ребрихи. Светлана Гришкова, много лет работающая в школе, не пропускает олимпийских стартов с 2004 года. В тот год ее родное село принимало олимпиаду. И после этого понеслось. Каждый год ребрихинцы отправляются на соревнования большой компанией. И не важно, где они проходят, в соседнем районе или за сотни километров от дома. Обычно в их фанатском корпусе больше 20 человек — врачи, учителя, бизнесмены. Причем далеко не все из них местные: специально поболеть за друзей и родственников приезжают люди из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Германии. Для них спорт и родная Ребриха не разделимы.

Тамара Ушакова, еще одна ярая болельщица из Ребрихи, показала нам их полевой стан. Здесь есть военная палатка, зона приготовления пищи с мангалом и казаном для плова, большой стол с шатром и даже место для дискотеки с музыкальными колонками. Женщина рассказывает: раньше на олимпиаду они брали и баню на колесах, но в этот раз оставили ее дома.

Барнаулец Антон Тумашов в этом году попал на сельскую олимпиаду впервые и совершенно случайно. Приехав к друзьям в Тальменку к своему удивлению обнаружил, что они отправились в Поспелиху болеть за своих. Парню ничего не оставалось, как ехать за ними.

Антон Тумашов,

болельщик XXXIX летней олимпиады сельских спортсменов Алтая:

Мне все понравилось: само село, стадион, атмосфера, которая здесь царила. Люди, несмотря на то, что болели за разные команды, вели себя очень доброжелательно. Я был на олимпиаде первый раз, в следующем обязательно поеду снова.

Премировали мороженным

К разработке культурной программы организаторы олимпиады в Поспелихе приступили еще в декабре прошлого года. Светлана Марфенкова, сотрудник местной администрации, отвечавшая за парад открытия, рассказывает: идея привлечь к выступлению как можно больше людей была изначально. Представления на стадионах это и подразумевают. В итоге во время открытия только детей на поле было 480. Общее количество участников масштабного представления перевалило за 600 человек в возрасте от 5 до 70 лет. Большинство из них — жители райцентра. Со стороны привлекли только коллектив акробатов из Змеиногорского района. И только потому, что таких артистов в самой Поспелихе пока нет.

Репетиции основного представления началось за месяц до открытия и проходили каждый день. И родители, и дети, среди которых были совсем малютки, подошли к этому процессу с должным терпением. Чтобы успеть все подготовить в срок, было решено передвинуть заезд ребят в детские лагеря. Некоторые отложили запланированные отпуска. Люди были объединены общей целью: сделать представление запоминающимся.

Игорь Башмаков вспоминает: для того, чтобы не повредить газон, во время репетиций детишки выходили на поле без обуви, только в носках. В знак благодарности каждый день их премировали мороженым, которое привозили на стадион коробками. В этом организаторам помогли местные спонсоры.

В церемонии открытия все было продумано вплоть до пирогов. Дело в том, что эмблемой олимпиады в Поспелихе был подсолнух. Его изображение использовали во время парада, после окончания основного представления в небо взмыли воздушные шары в виде подсолнуха и даже пироги, которые организаторы вручали командам-участникам, были с "лепестками". Казалось бы мелочь, но красиво.

В качестве эпилога

В следующем году местом проведения летней олимпиады сельских спортсменов Алтая станет Завьялово. Район еще год назад начал подготовку к этому мероприятию. Дел предстоит много. Прежде всего глобальным преобразованиям подвергнут местный стадион. Реконструкцию здесь планируется провести за федеральные средства по программе развития сельских территорий.

Посмотреть, как поспелихинцы справились с летней олимпиадой, приезжал глава Завьяловского района Николай Губерт. И не один, а вместе со своим архитектором, который будет заниматься перестройкой стадиона. Игорь Башмаков рассказывает: когда его спросили, будет ли в Завьялово такой же спортивный объект, тот ответил: "Будет лучше".