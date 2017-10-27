Замешанный в секс-скандале продюсер Харви Вайнштейн подал в суд на свою компанию

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, оказавшийся в центре скандала с сексуальными домогательствами, подал иск к компании, которую основал. Он пытается получить доступ к записям, которые может использовать для защиты, пишет TMZ.
В иске к The Weinstein Company продюсер заявляет, что он хочет получить архив всех электронных писем, которые были отправлены с его учетной записи и на его учетную запись. По его словам, эти документы могут предотвратить выплаты по итогам "необоснованных урегулирований" требований.
Будучи одним из крупнейших акционеров TWC, Вайнштейн утверждает, что деньги, которые должны быть выплачены в рамках урегулирования конфликтов, — по сути, из его кармана, передает "Лента.ру".
В октябре о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна заявили десятки работавших с ним женщин, в том числе актрисы Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Несколько женщин обвинили его в изнасиловании. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях. После этого Вайнштейн был уволен из возглавляемых им Miramax Films и The Weinstein Company, а также исключен из американской и британской киноакадемий.
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