Замешанный в секс-скандале продюсер Харви Вайнштейн подал в суд на свою компанию

В иске к The Weinstein Company продюсер заявляет, что он хочет получить архив всех электронных писем, которые были отправлены с его учетной записи и на его учетную запись. По его словам, эти документы могут предотвратить выплаты по итогам "необоснованных урегулирований" требований.

Будучи одним из крупнейших акционеров TWC, Вайнштейн утверждает, что деньги, которые должны быть выплачены в рамках урегулирования конфликтов, — по сути, из его кармана, передает "Лента.ру".

В октябре о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна заявили десятки работавших с ним женщин, в том числе актрисы Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Несколько женщин обвинили его в изнасиловании. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях. После этого Вайнштейн был уволен из возглавляемых им Miramax Films и The Weinstein Company, а также исключен из американской и британской киноакадемий.