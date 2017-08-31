Замначальника алтайского Следкома возглавил Западно-Сибирское управление СКР на транспорте

Александров сменил Сергея Грызыхина, занимавшего пост с 2007 года.

Алексей Александров окончил юрфак Алтайского государственного университета. С 1997 года он работал в прокуратуре Приобского района Бийска, прошел путь до заместителя прокурора города. В 2007 году возглавил местный следственный отдел Следственного комитета прокуратуры. После выделения СК стал руководителем городского отдела ведомства.

В декабре 2011 году Александров стал заместителем начальника краевого управления СК. Он имеет несколько госнаград.

Сергею Грызыхину, по информации "Коммерсанта", предложено возглавить управление СК в Приморском крае.