Замначальника алтайского Следкома возглавил Западно-Сибирское управление СКР на транспорте

Владимир Путин назначил нового начальника Западно-Сибирского управления СК РФ на транспорте. Им стал выходец из Алтайского края, бывший замначальника СУ СКР по Алтайскому краю Алексей Александров.
Александров сменил Сергея Грызыхина, занимавшего пост с 2007 года.
Алексей Александров окончил юрфак Алтайского государственного университета. С 1997 года он работал в прокуратуре Приобского района Бийска, прошел путь до заместителя прокурора города. В 2007 году возглавил местный следственный отдел Следственного комитета прокуратуры. После выделения СК стал руководителем городского отдела ведомства.
В декабре 2011 году Александров стал заместителем начальника краевого управления СК. Он имеет несколько госнаград.
Сергею Грызыхину, по информации "Коммерсанта", предложено возглавить управление СК в Приморском крае.
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