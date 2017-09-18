"Заморозка" пенсионных накоплений привела к махинациям с деньгами в НПФ

Все они доверили свою будущую пенсию негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и с удивлением узнали, что их средства оказались переведены в другие организации. О том, что деньги с накопительных счетов исчезли совсем, речи не идет. Однако законодательство ограничивает частоту подобных переводов, в противном случае это может сказаться на размере будущих пенсионных выплат.

Количество жалоб от граждан, чьи накопления без их ведома неожиданно обнаружились в другом НПФ, в этом году значительно возросло, пишет "Российская газета". Чаще всего о том, что деньги перешли в ведение другой организации, граждане узнают из "писем счастья". Либо прежний фонд извещает, что "в связи с прекращением договора об обязательном пенсионном страховании и в связи с заключением нового договора о страховании" с другим НПФ накопления направлены в новую организацию. Либо, что реже, новый фонд сам извещает об этом, подтверждая получение денег и как бы между прочим приглашая на перезаключение договора об инвестировании.

Если гражданин не делал никаких переводов, это у него вызывает справедливые вопросы. Самое малое зло, которое грозит будущему пенсионеру в подобных случаях, — это потеря инвестиционного дохода, предупреждает издание. Дело в том, что по российским законам без потерь менять НПФ можно только раз в пять лет. А если накопления начинают переводить из фонда в фонд гораздо чаще, расчет выплат пойдет по "номиналу" — набежавшие за эти годы проценты, с учетом которых инвесторы часто и принимали решение о выборе того или иного фонда, возвращать клиенту никто не обязан.

Проблема скорее всего связана с продолжающимся вот уже третий год мораторием на накопление части пенсионных взносов. Из-за недостатка денег в бюджете все взносы полностью направляются на поддержание страховой части пенсионной системы, а в НПФ ничего не поступает. В этих условиях начал складываться своеобразный "черный рынок" инвестиций, на котором одни фонды пытаются заполучить новых клиентов с их уже накопленными деньгами, а другие — их повыгоднее "продать".

Новый вид махинаций уже стал предметом совместного обсуждения Центробанка, Минфина и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Вполне вероятно, что ответом станет корректировка порядка перевода денег из одного пенсионного фонда в другой, пишет znak.com.

Банк России рекомендует:

1 Если гражданин ошибочно подписал новый договор пенсионного страхования в том же году, что и предыдущий (либо узнал, что такой договор подписан мошенниками от его имени), нужно незамедлительно написать в новый пенсионный фонд требование признать договор недействительным. Кроме того, до 31 декабря данного года нужно обратиться в ПФР с заявлением о замене страховщика.

2 Если новый договор обнаружен по прошествии года, действия усложняются. Чтобы признать договор недействительным, нужно обратиться в суд. Только получив решения суда, нужно написать в пенсионный фонд требование вернуть пенсионные накопления предыдущему страховщику.

С 1 января 2015 года при подаче заявления о досрочном переходе в НПФ или в ПФР гражданин теряет доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений фондом. Поэтому гражданам стоит проявлять осмотрительность.

Также рекомендуем отслеживать информацию о действующем страховщике по обязательному пенсионному страхованию на портале госуслуг РФ в разделе "Пенсионные накопления" по адресу:/jump/?to=+http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F.

К сожалению, все способы незаконного перехода из одного НПФ в другой рассчитаны на невнимательность и доверчивость граждан.