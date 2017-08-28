Запасшийся кормом после мощнейшего урагана пес стал героем соцсетей

Фотографию пса опубликовала жительница города Синтон Тиле Докенс. За сутки снимок набрал более 25 тысяч репостов.

Выяснилось, что пес по кличке Отис убежал от хозяев, которые уехали из города на время урагана. Собака принадлежит пятилетнему мальчику, и на время его отсутствия за ней присматривает его дедушка Сальвадор. Он заметил, что пес убежал, а на следующий день увидел пропажу пакета с кормом. Соседи рассказали, что видели собаку с пакетом в зубах.

Ураган "Харви" полностью затопил Хьюстон. Ураган "Харви" обрушился на территорию Техаса в ночь на 26-е августа. Первоначально это был ураган четвертой категории, но в итоге он ослаб до уровня тропического шторма. Тем не менее синоптики предупредили об опасности "чрезвычайно серьезного наводнения". Из-за стихийного бедствия погибли пять человек.