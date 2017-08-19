Запили на кризис. Россияне стали больше употреблять импортный алкоголь

В целом же, граждане нашей страны в последние годы пьют меньше спиртного. По данным Минздрава, потребление алкоголя в России упало до 10,3 л в год на взрослого человека. По нормам ВОЗ, это все еще большая цифра (рекомендовано выпивать не более 8 л). Однако в 2011 году показатель нашей страны был 18 л на человека, пишет РИА "Новости".

Как показывает недавнее исследование ВЦИОМа большая часть россиян (43%) сообщили, что пьют вино. Еще 16% признались, что предпочитают пиво, 14% — коньяк, 12% — водку, а более трети опрошенных (39%) сообщили, что не пьют спиртное совсем.