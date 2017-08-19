Запили на кризис. Россияне стали больше употреблять импортный алкоголь

В два раза выросли в Россию за последние 12 месяцев поставки французского коньяка. В 1,6 раз за первый квартал 2017 года вырос импорт вина в нашу страну. Количество водки и самогона, выпиваемого россиянами, остается прежним. А вот продажи пива падают.
В целом же, граждане нашей страны в последние годы пьют меньше спиртного. По данным Минздрава, потребление алкоголя в России упало до 10,3 л в год на взрослого человека. По нормам ВОЗ, это все еще большая цифра (рекомендовано выпивать не более 8 л). Однако в 2011 году показатель нашей страны был 18 л на человека, пишет РИА "Новости".
Как показывает недавнее исследование ВЦИОМа большая часть россиян (43%) сообщили, что пьют вино. Еще 16% признались, что предпочитают пиво, 14% — коньяк, 12% — водку, а более трети опрошенных (39%) сообщили, что не пьют спиртное совсем.
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