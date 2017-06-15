Заправка автомобиля привела алтайского автолюбителя в Ле-Ман

Артем Казарян,

автолюбитель из Барнаула:

Моя дорога во Францию пролегла через АЗС "Газпромнефть". Никогда не был в Ле-Мане, но увидеть знаменитую гонку хотел давно!

Друзья сибиряка в шутку просят предъявить доказательства выигрыша – слишком часто Артем говорил о своем желании побывать на культовой трассе.

Артем Казарян,

автолюбитель из Барнаула:

Важно использовать все шансы, которые дает жизнь и верить в удачу!

Однажды барнаулец уже выигрывал абонемент в спортзал, теперь – Франция! За период акции сибирский автолюбитель заправил автомобиль больше чем на 1100 литров брендированным топливом G-Drive. Достичь таких объемов удалось благодаря частым поездкам и хорошему аппетиту его автомобиля Land Cruiser 200.

Уже в эту пятницу Артем Казарян отправится во Францию вместе с женой и двумя другими победителями из Урала и Центральной России. Во время путешествия они посетят города Шартр и Ле-Ман с обзорной экскурсией и пообщаются с российской командой G-Drive Racing, претендующей на победу в легендарном марафоне в своем классе. 17-18 июня состоится сама 24-х часовая битва быстрейших болидов на этапе Чемпионата по гонкам на выносливость. В конце победители будут наблюдать за награждением прямо с пит-лейна.

Акция "Гонка своими глазами" проводилась на АЗС сети "Газпромнефть" с 17 апреля по 28 мая 2017 года. Чтобы выиграть поездку на гоночный уикенд, необходимо было заправлять машину премиальным топливом G-Drive от 30 литров с использованием карты лояльности "Нам по пути" нового образца или ко-бренд карты "Газпромбанк-Газпромнефть".