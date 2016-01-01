Фотофакты. Алтайский Россельхознадзор вернул в Казахстан 20 тонн запретных плодов

"В соответствии с требованиями законодательства ввоз яблок был запрещен, оформлен возврат подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска в Республику Казахстан", — отметили в пресс-службе ведомства.

Всего, по данным Россельхознадзора, Республику Казахстан вернули 319 транспортных средств с подкарантинной продукцией. К административной ответственности привлекли 211 нарушителей, сумма штрафов составила более 77 тыс. рублей.