Фотофакты. Алтайский Россельхознадзор вернул в Казахстан 20 тонн запретных плодов

28 декабря инспекторы Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай и пограничники задержали на КПП 20-тонную партию казахстанских яблок. Плоды везли в Новосибирск, но вот фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность фруктов, мужчина-перевозчик предъявить не смог.
"В соответствии с требованиями законодательства ввоз яблок был запрещен, оформлен возврат подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска в Республику Казахстан", — отметили в пресс-службе ведомства.
Всего, по данным Россельхознадзора, Республику Казахстан вернули 319 транспортных средств с подкарантинной продукцией. К административной ответственности привлекли 211 нарушителей, сумма штрафов составила более 77 тыс. рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.