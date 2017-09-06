Заринские рабочие спасли 10-летнюю девочку от домогательств отчима

Инцидент произошел 28 августа на улице Зеленой. Рабочие занимались ремонтом, когда услышали крики ребенка. 10-летняя девочка пыталась вырваться из рук отчима. Очевидцы сообщили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения якобы домогался своей падчерицы. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали горожанина.

В СУ СКР по Алтайскому краю рассказали, что подозреваемого заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.