Заринские рабочие спасли 10-летнюю девочку от домогательств отчима

В Заринске рабочие помогли полиции задержать 35-летнего мужчину, который домогался к своей малолетней падчерице. Об этом в "Одноклассниках" сообщила газета "Наш город Заринск".
Инцидент произошел 28 августа на улице Зеленой. Рабочие занимались ремонтом, когда услышали крики ребенка. 10-летняя девочка пыталась вырваться из рук отчима. Очевидцы сообщили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения якобы домогался своей падчерицы. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали горожанина.
В СУ СКР по Алтайскому краю рассказали, что подозреваемого заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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