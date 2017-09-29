Зарубежный "инвестор" выманил у жителя Алтая 800 тысяч рублей

По данным издания, житель Чемала разместил в интернете объявление о поиске заграничных партнеров для налаживания производства. На объявление откликнулся "инвестор" из Германии Иоахим Блэр. Он известен в интернете тем, что рассылает предпринимателям письма с предложениями о сотрудничестве, представляясь человеком из нефтяного бизнеса. По словам Блэра, у него есть свободные для инвестиций средства, которые он хотел бы вложить в перспективные коммерческие проекты. Чаще всего письма приходят с адреса электронной почты Joachim.blair@aol.com.

Предприниматели вступают в диалог по электронной почте, а также связываются через Skype. Контактные телефоны Блэра зарегистрированы в Швеции (код +46) или Перу (+51).

Стандартное письмо от Иоахима Блэра выглядит так:

Спасибо за ваш ответ на мою электронную почту. Краткая информация обо мне. Меня зовут Иоахим Блэр. Я из Германии. Я частное лицо и инвестор. Первый раз хочет инвестировать в бизнес. Инвестиционных условиях долевого участия (50/50% доли прибыли в течение 5 лет). Я хотел бы изучить ваш бизнес-план. Однако, в вашем предложении я бы некоторые моменты уточнить. 1. Сколько стоит ваш базовый капитал? 2. На какой срок вы искать инвесторов. 3. Я должен приехать в вашу страну, чтобы подписать деловой контракт или можно сделать удаленно? 4. Имеет ли Ваша компания лицензию? Если да, не могли бы вы отправить мне на проверку? 5. Как правила налогообложения? 6. Какова моя обязанность? С почтением Ваш Блэр.

Чтобы подтвердить всю серьезность предстоящей инвестиционной сделки он присылает оформленный на имя предпринимателя "чек" (либо его скан) на суммы в сотни тысяч долларов США.

Единственный нюанс — деньги с чека можно перевести только в зарубежный банк, а за открытие счета, на который будут зачислены "инвестиции" с чека, нужно заплатить. Для того, чтобы убедить сотрудников банка в легальности происхождения средств и в серьезности намерений предпринимателя необходимо внести некую серьезную сумму на якобы свой открываемый счет. Счета предлагают "открывать" в крупных известных банках — HSBC, JPMorgan Chase, Bank of America, Credit Agricole, Deutsche Bank.

По электронной почте чемалец отправил Блэру свои документы, получив взамен "чек" на 250 тысяч долларов США. На открытие счета в Bank of America потребовалась 11755 долларов. Будучи уверенным, что вскоре получит огромные инвестиции, бизнесмен перевел около 800 тысяч рублей на счет в Bank of America. На этом его дальнейшие взаимоотношения с Блэром закончились, "инвестор" просто исчез.

Сейчас полицейские проводят проверку по заявлению о мошенническом хищении.