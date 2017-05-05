Защита Ольги Антипиной добилась отмены постановления суда о ее аресте

Напомним, судья Октябрьского районного суда Дмитрий Сургуцкий, который рассматривает уголовное дело "Изумрудной страны", 24 апреля вынес постановление об объявлении Ольги Антипиной в розыск и изменении ей меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Основанием было, в частности, то, что она не явилась на два заседания.

Однако, как выяснилось, Ольга Антипина лежит на сохранении и 25 апреля у нее родился ребенок.

Защита Антипиной обжаловала постановление райсуда в вышестоящей инстанции, и 5 мая Алтайский краевой суд его отменил. Основание отмены - рождение ребенка. Ольга Антипина остается под подпиской о невыезде. Со своей стороны, краевая прокуратура намерена обжаловать решение краевого суда.

Первое рассмотрение уголовного дела "Изумрудной страны" в суде состоялось 1 февраля 2017 года. По делу также проходят экс-руководитель регионального филиала "Россельхозбанка" Евгений Роговский, его бывший зам Константин Гладышев, Михаил Колесников, который какое-то время был президентом "Изумрудной страны", и Елена Павловская, ранее работавшая в агрохолдинге.