Завершено расследование гибели в ДТП "пьяного мальчика"

"Следственные действия завершены, в настоящее время идет процессуальная процедура — ознакомление сторон с материалами", — приводит агентство слова осведомленного источника. После этого уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Дело еще не передано в суд.

23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила 6-летнего мальчика. Дело о смертельном ДТП вызвало большой общественный резонанс из-за посмертного заключения судмедэксперта, выявившего в крови ребенка большое количество алкоголя. В ответ руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Московской области ходатайствовать перед прокуратурой о передаче уголовного дела его ведомству.

21 июня сообщалось, что проведенная в Главном управлении криминалистики Следственного комитета России (СКР) экспертиза подтвердила, что образцы крови, направленные ранее на исследование, действительно принадлежат погибшему мальчику. Также подтвердилось наличие в них алкоголя.

Экспертиза МВД установила, что водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователями также расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, проводивших судебную экспертизу тела погибшего ребенка.

В свою очередь, семья мальчика требует провести повторную экспертизу и утверждает, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. Само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена, пишет polit.ru.

Ранее СМИ обнаружили новых жертв эксперта, нашедшего алкоголь в крови "пьяного мальчика".