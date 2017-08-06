Завтра Алтайский спортсмен Шубенков будет сражаться за медаль в ЧМ по легкой атлетике

Чемпионат мира по легкой атлетике стартовал в Великобритании. На него допустили 19 наших спортсменов, но лишь под нейтральным флагом.

Сергею Шубенкову удалось одному из первых получить разрешение на выступления под нейтральным флагом. Потому что он неоспоримая звезда легкой атлетики, привлекающая спонсоров и болельщиков, отмечает rsute.ru. Он однозначно один из фаворитов в своем виде программы, но не единственный.

4 июля Сергей Шубенков занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на соревнованиях в Секешфехерваре (Венгрия), уступив Омару Маклеод.