Завтра Алтайский спортсмен Шубенков будет сражаться за медаль в ЧМ по легкой атлетике

Сергей Шубенков — спортсмен из Алтайского края, действующий чемпион мира в беге с барьерами на 110 метров, побежит "свою" дистанцию на Чемпионате мира по легкой атлетике уже завтра 7 августа. Его главный соперник - ямаец Омар Маклеод, на счету которого три лучших результата нынешнего сезона, пишет rsute.ru. В этот раз наш земляк выступает под нейтральным флагом.
Чемпионат мира по легкой атлетике стартовал в Великобритании. На него допустили 19 наших спортсменов, но лишь под нейтральным флагом.
Сергею Шубенкову удалось одному из первых получить разрешение на выступления под нейтральным флагом. Потому что он неоспоримая звезда легкой атлетики, привлекающая спонсоров и болельщиков, отмечает rsute.ru. Он однозначно один из фаворитов в своем виде программы, но не единственный.
4 июля Сергей Шубенков занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на соревнованиях в Секешфехерваре (Венгрия), уступив Омару Маклеод.
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