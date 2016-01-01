26 декабря объявлен общероссийским днём траура из-за крушения Ту-154

На борту разбившегося лайнера, направлявшегося из Адлера в Сирию, было 92 человека, включая военных, журналистов, госслужащих и ансамбль имени Александрова.



Глава государства также пообещал тщательное расследование крушения Ту-154 Правительство создало госкомиссию по расследованию причин катастрофы, которую возглавит министр транспорта Максим Соколов. Путин также вновь выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе.

Напомним, самолет Министерства обороны потерпел крушение в Черном море близ Сочи через несколько минут после вылета. Артисты летели в Сирию поздравлять с Новым годом российских военных, они должны были дать концерт. Также среди пассажиров была Елизавета Глинка, знаменитая Доктор Лиза, которая сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.