70 заявлений в день поступает в Отдел полиции Октябрьского района.

В ходе визита Марина Ермоленко побеседовала с начальником Отдела полиции Максимом Бугровым. Он рассказал о том, как работает Отдел по Октябрьскому району сегодня, с какими трудностями приходится сталкиваться полицейским, а также отметил позитивные тенденции реорганизации последних лет.

Максим Бугров,

начальник Октябрьского отдела полиции:

"На сегодняшний день почти на 100 % сформирован личный состав сотрудников. У нас имеется довольно большой автопарк, который недавно также был пополнен новыми автомобилями повышенной комфортности. Теперь подавляющее большинство автомобилей оборудованы современной техникой".

Кроме того, Максим Бугров отметил, что большая работа проводится по обращениям граждан. Так, среднее количество обратившихся за день составляет порядка 70 человек. Но не все обращения связаны с профессиональной деятельностью полицейских. Множество поступающих заявлений в отдел полиции имеют непрофильный характер.

Марина Ермоленко в свою очередь подчеркнула: "Проблемы, которые не входят в компетенцию правоохранительных органов, все равно должны решаться в обязательном порядке. С этой целью мы совместно с городской властью и формируем сегодня "Карту проблем" Барнаула. Во время встреч с трудовыми коллективами разных учреждений выявляются проблемы, требующие либо немедленного решения, либо разработки подпрограмм к уже существующим городским программам и проектам".

В завершении мероприятия депутат предложила объединить усилия в разрешении обращений, поступающих от граждан. В ближайшее время будет организован формат работы, при котором все непрофильные заявления жителей будут передаваться депутатам для дальнейшего рассмотрения.