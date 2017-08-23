Зажиточные россияне вывели в офшорные зоны более триллиона долларов

Объем валютных резервов России составляет почти 350 миллиардов долларов (данные ЦБ на 1 августа). Согласно оценке бюро, в офшорах хранится свыше триллиона долларов или более 60 триллионов рублей.

При этом объем офшорного капитала равен по величине с финансовыми активами внутри страны, отмечается в документе. "То есть объем состояния, хранимого богатыми русскими за рубежом — в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах — равен активам, хранимым всем населением России внутри страны", — пишут авторы исследования.

Эксперты указывают на экстремальный уровень неравенства и концентрацию ресурсов на основе ренты. В настоящее время перекос в распределении доходов в России находится на уровне США — один процент граждан получает 20-25 процентов всех доходов в стране, сообщает Lenta.ru.

В апреле 2016 года тогдашний губернатор Севастополя Сергей Меняйло заявил о необходимости создания в Крыму зоны повышенной комфортности — подобие офшора — вместо действующей свободной экономической зоны (СЭЗ).

В 2013 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по деофшоризации экономики. Глава государства предложил применять российские правила налогообложения в отношении компаний, которые зарегистрированы в офшоре и принадлежат российскому собственнику.

Информация западных СМИ об офшорной деятельности достоверна. Об этом заявил Владимир Путин в ходе "прямой линии" с президентом РФ в апреле 2016 года.