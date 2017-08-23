Зажиточные россияне вывели в офшорные зоны более триллиона долларов

Офшорный капитал россиян в три раза превышает уровень валютных резервов страны. Граждане хранят в офшорах сумму, равную 75 процентам валового национального дохода (ВНД), объем резервов страны составляет 25 процентов от ВНД, говорится в исследовании Национального бюро экономических исследований США.
Объем валютных резервов России составляет почти 350 миллиардов долларов (данные ЦБ на 1 августа). Согласно оценке бюро, в офшорах хранится свыше триллиона долларов или более 60 триллионов рублей.
При этом объем офшорного капитала равен по величине с финансовыми активами внутри страны, отмечается в документе. "То есть объем состояния, хранимого богатыми русскими за рубежом — в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах — равен активам, хранимым всем населением России внутри страны", — пишут авторы исследования.
Эксперты указывают на экстремальный уровень неравенства и концентрацию ресурсов на основе ренты. В настоящее время перекос в распределении доходов в России находится на уровне США — один процент граждан получает 20-25 процентов всех доходов в стране, сообщает Lenta.ru.
В апреле 2016 года тогдашний губернатор Севастополя Сергей Меняйло заявил о необходимости создания в Крыму зоны повышенной комфортности — подобие офшора — вместо действующей свободной экономической зоны (СЭЗ).
В 2013 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по деофшоризации экономики. Глава государства предложил применять российские правила налогообложения в отношении компаний, которые зарегистрированы в офшоре и принадлежат российскому собственнику.
Информация западных СМИ об офшорной деятельности достоверна. Об этом заявил Владимир Путин в ходе "прямой линии" с президентом РФ в апреле 2016 года.
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