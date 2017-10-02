Здание правительства Алтайского края отремонтируют почти за 3 млн рублей

В Алтайском крае планируют провести ремонт внутренних помещений здания правительства на пр. Ленина, 59. На это из краевого бюджета хотят потратить 2 млн 999 тыс. рублей, пишет "Политсибру".
Как следует из документов на сайте Госзакупок, подрядчику нужно будет постелить новые половые покрытия, выровнять стены штукатуркой, сделать подвесные потолки и другое. Работы должны закончить не позднее 16 декабря 2017 года.
Подача заявок на аукцион принимается до 10 октября 2017 года. Аукцион состоится 20 октября.
Летом власти Алтайского края уже объявляли аукцион на ремонт здания правительства. Стоимость контракта составляла почти 1 млн рублей.
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