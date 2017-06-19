Здание правительства Алтайского края за миллион рублей отремонтируют адекватные и опрятные рабочие

В техническом задании сказано, что "работы должны производиться с учетом регламента и распорядка рабочего дня организации, должны сохранять условия стабильной и непрерывной работы всех служб заказчика".

Также подрядчик должен обеспечить своевременное выполнение работ и гарантировать адекватное, морально­-нравственное поведение и опрятный вид рабочих.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 июня. Аукцион состоится 10 июля. Подрядчик должен будет выполнить работы за 45 дней.