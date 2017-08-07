Жара будет убивать до 150 тысяч человек в год к концу века

Согласно выводам, от глобального потепления пострадают две трети населения Европы.

В худшем положении окажутся пожилые и больные люди с нарушенной терморегуляцией, а также самые бедные. Технологический прогресс и экономический рост могут смягчить влияние климата. Но оценить, в какой мере, пока представляется невозможным, отмечает издание, пишет bfm.ru.