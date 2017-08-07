Жара будет убивать до 150 тысяч человек в год к концу века

К концу века жара будет убивать в год по 150 тысяч европейцев, прогнозируют ученые, работающие в едином центре исследований Еврокомиссии, сообщает Le Figaro.
Согласно выводам, от глобального потепления пострадают две трети населения Европы.
В худшем положении окажутся пожилые и больные люди с нарушенной терморегуляцией, а также самые бедные. Технологический прогресс и экономический рост могут смягчить влияние климата. Но оценить, в какой мере, пока представляется невозможным, отмечает издание, пишет bfm.ru.
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