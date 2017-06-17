Жара и грозы: какой будет погода на выходных

16 июня в Алтайском крае ожидается аномально жаркая для этого времени погода. Столбики термометров поднимутся до +34°C в Барнауле и до +36°C по краю, а местами до +40°C. Небольшой ветер при отсутствии осадков охладиться не поможет. В такую погоду людям самое место на пляже, но корреспонденты altapress.ru доблестно пишут для читателей новости со слезами на глазах.
В воскресенье будет еще жарче. Вообще жара продлится как минимум до 20 июня. Впрочем, местами погода будет неустойчивая с кратковременными грозовыми ливневыми дождями. Возможно локальное выпадение града и шквалистое усилением ветра при грозах.
18 июня дожди ожидаются местами в южных и западных районах, а 19 и 20 числа во второй половине дня они прольют в большинстве районов края. Столбики термометров в этот период в ночные часы будут колебаться в пределах +13…+20°C, а в начале следующей недели около +18...+23°C, местами до +30...+35°C.
Не исключено, что период аномально жаркой погоды продлится до 23-24 июня. Если в выходные северо-восточный ветер будет приносить прохладу, то с 19 июня наступит удушливая, жаркая погода.
Людям пожилого возраста и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется воздержаться от прогулок в часы наибольшей солнечной активности с 12 до 17 часов. Не забывайте, что длительное нахождение на Солнце в эти часы может вызвать солнечные ожоги кожи, а также привести к тепловым и солнечным ударам.
Напомним, в Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность.
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