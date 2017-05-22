Температура в Алтайском крае поднимется до +35

Алтайские синоптики прогнозируют жару к середине недели. Однако к концу рабочей недели регион накроют дожди и ветер.
С 22 мая в регион пришел южный циклон. В понедельник дневные температуры в крае поднимутся до +25...+30. Во вторник, 23 мая, будет еще жарче — +28+35.
Однако уже 24 мая в крае ожидается похолодание в связи с прохождением холодных атмосферных. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, сильный порывистый ветер. 24 и 25 мая дневная температура воздуха составит +18 +25.
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