Температура в Алтайском крае поднимется до +35

С 22 мая в регион пришел южный циклон. В понедельник дневные температуры в крае поднимутся до +25...+30. Во вторник, 23 мая, будет еще жарче — +28+35.

Однако уже 24 мая в крае ожидается похолодание в связи с прохождением холодных атмосферных. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, сильный порывистый ветер. 24 и 25 мая дневная температура воздуха составит +18 +25.