Температура в Алтайском крае поднимется до +35

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Сегодня, 12:22.
Жизнь

Алтайские синоптики прогнозируют жару к середине недели. Однако к концу рабочей недели регион накроют дожди и ветер.

Жара. Вентилятор.
Жара. Вентилятор. Фото: СС0.

С 22 мая в регион пришел южный циклон. В понедельник дневные температуры в крае поднимутся до +25...+30. Во вторник, 23 мая, будет еще жарче — +28+35. 

Однако уже 24 мая в крае ожидается похолодание в связи с прохождением холодных атмосферных. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, сильный порывистый ветер. 24 и 25 мая дневная температура воздуха составит +18 +25.

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