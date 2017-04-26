Жареным запахло. Сезон жарки и копчения мяса открыт

Но сегодня утруждать себя многодневными поисками уже не нужно — достаточно посетить магазин "Активный отдых" на ул. Брестской, 11. С апреля этого года здесь открылся настоящий рай для гурманов жарки и копчения мяса. Барбекю и мангалы, прессы для бургеров, решетки для гриля, чугунные противни и камни для пиццы — визит в "Активный отдых" перевернет ваше представление о гриле в принципе!

Мангалы: настоящие властители пикников

Эти металлические красавцы с полным правом считаются самым распространенным приспособлением для жарки мяса. Однако сегодня мангалу вовсе необязательно быть небольшим закопченным сооружением, подходящим лишь для двух-трех сеансов приготовления мяса. Продукция бренда Grillux, которая представлена в магазине на Брестской, 11, вполне может занять свое почетное место в вашей зоне барбекю на долгие годы. Передвижные, на колесиках, с удобными откидными полочками, на которых уютно располагаются все необходимые для процесса продукты и посуда, с крышкой и без нее, снабженные специальными полками для угля и дров — словом, выбрать есть из чего. Современный мангал сделает процесс жарки мяса комфортным, приносящим настоящее удовольствие. По умолчанию такие приспособления снабжены удобными для транспортировки ручками и чехлами.

Барбекю: не шашлыком единым

Барбекю от компании WEBER.

В отличие от стандартных мангалов, на которых можно приготовить шашлыки, системы барбекю более функциональны. К примеру, приспособления для гриля и барбекю от компании WEBER. С их помощью вам станут доступны и легкие закуски вроде овощных рулетиков с сыром, и сложные гарниры с использованием запеченных долек картофеля, и нежные коктейли из морепродуктов с еле уловимым запахом дымка. Не говоря уже о классических стейках, сочных отбивных, зажаристых ребрышках, курочке с золотистой корочкой. Суть барбекю — создание единого, контролируемого по температуре и высоте решетки пространства для жарки, тушения, запекания и даже копчения мяса.

Любителям пиццы: каменный век

Нет-нет, не подумайте, что вас призывают вернуться в пещеры и начать готовить мамонта! Камни для пиццы позволяют освоить ее приготовление даже начинающим. Только представьте, как приятно отведать хрустящий ломтик сырной пиццы с ветчиной и помидорами! Для воплощения этой мечты достаточно обзавестись круглым камнем со специальными жаропрочными ручками. Идеально гладкая поверхность позволяет легко раскатать лепешку и испечь не только коронное блюдо итальянцев, но и хлеб, и булочки, и даже блинчики!

Все для бургера: тем, кто в тренде

Окружающая нас реклама пестрит призывами попробовать гамбургеры и булочки с котлетой. А что, если попробовать сделать настоящие бургеры самостоятельно? Как говорят эксперты, главное в этом американском продукте — правильно зажаренное мясо, высота которого не должна превышать 2 сантиметров, да еще они должны быть с углублением. Сформировать идеальные котлетки поможет специальный пресс для бургеров: благодаря этому нехитрому приспособлению у вас на столе появятся сочные и ароматные бургеры с идеально прожаренным мясом, которые — чего уж греха таить! — по своим вкусовым качествам намного превосходят те, что продаются в заведениях общепита.

Процесс жарки и копчения мяса не был бы полноценным без разного рода аксессуаров, которые в значительно степени его упрощают. Это прессованный уголь и щепа для розжига, лопатки и щипцы для гриля, фартуки и рукавицы, подставки, решетки и поддоны, термометры для измерения температуры мяса — все это не только облегчит вам процесс приготовления, но и увеличит список блюд, которые можно приготовить на огне! На закуску — не забудьте обзавестись книгами с рецептами и правилами использования систем гриля и барбекю — и философия приготовления мяса на огне предстанет перед вами в ином свете!

Магазин "Активный отдых"

Адрес: г. Барнаул, ул. Брестская, 11

Телефон: (3852) 202-730

Сайт: ao22.ru