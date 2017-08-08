"ЖБИ Сибири" объявляет распродажу тротуарной плитки "АЛОМ"

7 августа 2017 года в "ЖБИ Сибири" стартует акция по распродаже складских остатков тротуарной плитки "Брусчатка" и "Старый город".
Технология вибропрессования, по которой изготавливается плитка, подразумевает высокие показатели прочности и морозостойкости, которых лишены аналоги мощения пешеходных зон. Закаленная к сибирскому климату, вибропрессованная плитка служит от 20 лет и выше, выдерживая частые интенсивные нагрузки и сохраняя цвет.
Скидка на тротуарную плитку с пометкой "акция" составляет 15%
Спецпредложение для тех, кто хочет потратить минимум средств: до конца месяца вы можете приобрести некондционные изделия "АЛОМ" со скидкой в 50%.
Спешите! Запас товара ограничен!
Посмотреть фотографии можно на сайте www.gbisib.ru
Узнайте подробности по телефону 20-22-22
Организатор Акции ООО "ЖБИ Сибири". Акция действительна с 7 до 31 августа 2017 г. Подробности по телефону 20-22-22