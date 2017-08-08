"ЖБИ Сибири" объявляет распродажу тротуарной плитки "АЛОМ"

Технология вибропрессования, по которой изготавливается плитка, подразумевает высокие показатели прочности и морозостойкости, которых лишены аналоги мощения пешеходных зон. Закаленная к сибирскому климату, вибропрессованная плитка служит от 20 лет и выше, выдерживая частые интенсивные нагрузки и сохраняя цвет.

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