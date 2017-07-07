Ждун станет героем детского мультика

Ждун станет героем мультсериала. Первые его серии могут появиться уже в конце 2017 года. Сейчас решается вопрос, какая студия будет снимать анимационную ленту, рассказал ТАСС президент CD Land Юрий Цейтлин.
По его словам, компания приобрела у автора популярного интернет-героя, художницы Маргрит ван Брефор, права на использование бренда. "Мультсериал создается для детей, но может оказаться интересен и взрослым", — отметил Цейтлин.
У компании есть целая концепция продвижения образа персонажа с "понятными семейными ценностями". "Мы рассчитываем, что Ждун в ближайшее время обзаведется семьей, потому что он очень одинокий и ждет свое счастье, — отметил Цейтлин. — Мы очень надеемся, что он найдет Ждунью своей мечты, и у них появятся ждунята", пишет bfm.ru.
Справка
Ждун (скульптура под оригинальным названием Homunculus Loxodontus) был создан Маргрит ван Брефор весной 2016 года для детской больницы в Лейдене (Нидерланды).
Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания. Скульптура приобрела массовую популярность и стала мемом среди русскоязычных пользователей интернета после публикации на одном из популярных сайтов рунета.
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