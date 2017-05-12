Бывшая жена российского миллиардера отсудила у него $584 млн. Подробности

По решению суда, жена бизнесмена получила 41,5 процента совместно нажитых активов, сообщает BBC News.

Суд запретил разглашать имена участников процесса. Однако, сотрудники телеканала выяснили, что миллиардер выходец с Кавказа. Мужчина занимался продажей нефти и газа. Пять лет назад он продал акции в российской компании на сумму около миллиарда фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда долларов).

Российские СМИ предполагают, что что речь идет о Фархаде Ахмедове. Его состояние Forbes оценивает в 1,3 миллиарда долларов, пишет bfm.ru.

Азербайджанский портал Haqqin.az нашел конфиденциальное заявление Фархада Ахмедова, направленное им в британский суд в январе этого года. В нем олигарх обвинил свою бывшую супругу в измене с одноклассником своего сына.

В заявлении указывается, что данная выплата является удивительной, поскольку присуждена через 17 лет после того, как супружеская пара развелась в России в качестве российских граждан. "В России развод был проведен после того, как Татьяна Ахмедова призналась, что неоднократно изменяла мужу, который финансово обеспечивал ее расточительный образ жизни, и принимала своих любовников в супружеской постели даже тогда, когда ее сыновья находились в доме", – отмечается в заявлении, пишет znak.com.

Ахмедов считает решение суда необоснованным, поскольку передал своей бывшей жене загородный дом в элитном районе Сент-Джордж Хилл в Уэйбридже, который оценивается в 20 млн фунтов, а также тратил миллионы фунтов в год на ее гламурный образ жизни с полным штатом домработниц, садовников и шоферов: "Это резко контрастирует с положением тех жен, которые по милости английских судов обречены на жизнь в нужде после того, как их бросили богатые мужья", – цитирует Haqqin.az конфиденциальное заявление.

Суд также обязал азербайджанского олигарха купить еще один дом в Лондоне стоимостью в 40 млн фунтов и предоставить экс-супруге 28 млн фунтов на покупку недвижимости на французской Ривьере. А в дополнение ему предписано пожизненно выплачивать своей бывшей жене по 5 млн фунтов в год.

В своем решении суд также постановил, что Татьяна Ахмедова, которую муж обеспечил автопарком суперкаров, включающим Maybach и McLaren, должна стать владельцем Aston Martin V стоимостью в 1,5 млн фунтов, который Фархад Ахмедов передал своему сыну, а еще и пяти весьма ценных дробовиков Holland and Holland. Суд также передал Татьяне Ахмедовой коллекцию предметов искусства и антиквариата, которая оценивается в десятки миллионов фунтов.

Фархад Ахмедов и Татьяна Ахмедова заключили брак в 1993 году. В этом же году они приобрели дом в Лондоне. Первый сын от этого брака родился в 1993 году, а второй спустя три года.

После заключения брака Фархад Ахмедов продолжил свою деятельность в России в качестве нефтегазового магната. В это время его супруга – британская гражданка, как отмечается в заявлении, вела экстравагантный образ жизни в Англии, хотя она никогда не отказывалась от своего российского гражданства: "Серьезные проблемы, с которыми сталкивался Ахмедов в Сибири, приводили к тому, что он редко мог навещать свою семью. Его жена не проявляла никакого интереса к его работе и отказывалась ездить с ним в Россию. В 2000 году Татьяна Ахмедова призналась, что завела роман с несколькими мужчинами. После этого откровения Ахмедов подал на развод в ЗАГС в Москве. Ахмедова уклонялась от участия в разбирательстве по делу о разводе, и брак был расторгнут. Впоследствии она написала письмо своему мужу, в котором умоляла его о прощении за измену с рядом молодых мужчин, которых она щедро одаривала его же деньгами. Среди этих молодых мужчин, по его словам, был старший брат школьного друга одного из сыновей супругов", отмечается в конфиденциальном заявлении.

Татьяна Ахмедова в 2003 году ходатайствовала о разводе в соответствии с английским правом. Это ходатайство было оспорено Фархадом Ахмедовым на основе полученного ранее российского развода. Адвокаты Татьяны Ахмедовой пытались оспорить законность этого развода и настаивали на его аннулировании. В это же время Ахмедова арендовала поместье Дэвида Боуи за 500 тыс. фунтов и развлекала своих молодых любовников на деньги своего бывшего мужа. Она также регулярно и широко пользовалась частным самолетом Ахмедова.

В результате под председательством судьи Хаддон-Кейва суд вынес постановление об удовлетворении требований Татьяны Ахмедовой.

"Это возмутительное злоупотребление английской правовой системой со стороны моей бывшей жены и ее адвокатов, которые эффективно его используют с целью вымогательства. Несмотря на ее многочисленные любовные связи, я всегда заботился о моей бывшей жене, как матери моих детей, и давал ей возможность жить как королеве", – говорится в комментарии Ахмедова. В своем заявлении олигарх также обвиняет английскую правовую систему.

Ахмедов также уверен, что правительство Великобритании воспользовалось услугами его экс-супруги для экспроприации его капитала в Великобритании.

Справка

Бизнесмен в 1980-х годах переехал в Великобританию, где стал продавать российских соболей на лондонской бирже мехов, а в 1993 году получил 5-процентную долю в газодобывающем предприятии "Нортгаз". В 2012 году магнат продал свои акции "Новатэку" за 1,3 миллиарда долларов, вложив часть средств в бумаги других российских компаний.