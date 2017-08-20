Жена телеведущего Дмитрия Диброва завоевала корону "Миссис Россия-2017": снимки из соцсетей

28-летняя Полина Диброва, жена телеведущего Дмитрия Диброва и мать троих детей, завоевала титул "Миссис Россия-2017". За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
"В своем родном городе Ростове-на-Дону я стала самой красивой выпускницей. И уже тогда, в 17 лет, я знала, что самое главное в жизни — это семья. Но в тот момент мне казалось, что трое детей — это безумно сложно. По прошествии времени могу сказать, что это легко. Дети дали мне заряд сил и энергию, я стала чувствовать себя еще ярче. Я хочу, чтобы все женщины знали, что самое главное происходит внутри семьи. И женщины созданы для того, чтобы стать мамами. А все остальное можно скачать из интернета", — заявила на конкурсе со сцены Полина Диброва.
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