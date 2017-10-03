Женщина из Алтайского края убила своего супруга в день его рождения

Как сообщает краевая прокуратура, в ходе словесной ссоры с супругом женщина ножом нанесла ему удар в живот. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

Подсудимая во всем призналась и рассказала, что потерпевший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ее: оскорблял и ударил по лицу.

Эти обстоятельства учли как смягчающие. Кроме того, суд учел наличие у женщины четырех несовершеннолетних детей, а также ее активное участие в расследовании преступления. Ей назначили наказание в виде 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Реальное отбывание наказание отсрочили до достижения 14-летнего возраста ее младшими детьми, которым сейчас всего 2 года. Если она не откажется от детей или ее не лишат родительских обязанностей, в колонию женщина поедет только в 2029 году. Приговор вступил в законную силу.