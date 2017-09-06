Жильцы дома в центре Барнаула жалуются на подрядчика: расковырял асфальт, месяц не работает

Ремонт двора возле дома на улице Папанинцев, 121 в Барнауле. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Ремонт двора возле дома на улице Папанинцев, 121 в Барнауле. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Ремонт двора возле дома на улице Папанинцев, 121 в Барнауле. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Ремонт двора возле дома на улице Папанинцев, 121 в Барнауле. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Ремонт двора возле дома на улице Папанинцев, 121 в Барнауле. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Ремонт двора возле дома на улице Папанинцев, 121 в Барнауле. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Ремонт двора возле дома на улице Папанинцев, 121 в Барнауле. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru

Дом на Папанинцев, 121, большой — 12 подъездов. Вдоль этого длинного здания тянутся две траншеи с обломками асфальта на дне и по краям. Одна вдоль палисадничка с цветами, другая на противоположной стороне дороги. На ремонт двора, по словам Ларисы Малышевой, выделено 6,2 млн рублей — "больше всех в городе". Но работы не ведутся.

Лариса Малышева,

председатель ТСЖ:

Я так радовалась, что наш двор попал в программу "Комфортная городская среда". На днях исполнился ровно месяц, как это случилось. Подрядчик расковырял асфальт, а воз и ныне там.

На объекте altapress.ru застал 4 сентября двух работников. Один попросил себя не фотографировать. Другой, наоборот, охотно позировал: взялся за лопату и перегрузил к бордюру немного свеженького бетона. А потом поднял бордюрный камень, поносил его и уложил его обратно в стопку. Он был единственным человеком, кто там работал. Или делал вид, что работает. Хотя, конечно, хотелось бы ошибиться

Другой сотрудник пояснил: объем ремонтных работ огромный — 95 дворов, а последний срок, вообще-то, 1 ноября. "Успеете к сроку"? — "Успеем", - заверил он. Скоро, по его словам, здесь будет работать бригада из восьми человек.

О том, что все будет завершено к сроку, говорит и представитель компании "Строительная перспектива", которая выиграла аукцион на ремонт дворов в Барнауле. Задержку он объяснил тем, что вынужден был привлечь экспертов.

Алексей Сидоренко,

коммерческий директор компании "Строительная перспектива":

Двор серьезный, там в плохом состоянии находятся водоотливы. Работы велись медленно, потому что без привлечения специалистов мы не могли определить, какой уклон нужно сделать, чтобы дождевая и талая вода уходила естественным путем. Если бы мы просто быстро закатали двор в асфальт, то проблема бы не исчезла. Мы привлекли экспертную организацию, которая компетентно определила, где и насколько нужно поднять уровень асфальта, чтобы водоотлив работал эффективно. 4 сентября мы получили понимание, как работать дальше, бригада уже зашла на объект. В отведенные нам сроки мы обязательно уложимся, поводов для переживаний у жителей больше быть не должно.

В самом деле, наблюдатели, знакомые с ходом работ, и раньше отмечали, что документация для проведения работ была недостаточно проработана, в ней не было четких схем и планов, и это может серьезно препятствовать проведению работ.

И для дома на улице Папанинцев, 121 ливневая канализация - действительно проблема, о которой подрядчик не мог знать: вода после дождя стоит долго. Однако Лариса Малышева говорит, что эта лужа распространяется обычно только на три первых подъезда. "Почему нельзя было начать ремонт с четвертого?" - не понимает она. По ее словам, 5 сентября во дворе по-прежнему находились только двое сотрудников компании. А бетон, привезенный днем раньше, увы, застыл.

Напомним, что контракт на благоустройство 105 дворов по федеральному проекту "Комфортная городская среда" мэрия Барнаула заключила с фирмой "Строительная перспектива". Однако из-за затягивания сроков и жалоб жителей мэрия даже сначала расторгла с ней контракт. Но затем все же отменила решение о расторжении, подрядчик работает.

В мэрии сообщали, что с 18 августа "Строительная перспектива" активизировалась и все работы должны быть завершены к сроку. В барнаульскую муниципальную программу вошли 95 дворов.