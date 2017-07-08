Жириновский хочет премировать синоптиков за точные прогнозы

Это предложение Владимир Жириновский сделал после того, как подтвердился прогноз Мосгидромета о том, что днем 7 июля возможен дождь. Лидер партии хотел посетить в этот день VI Московский международный фестиваль садов и цветов в парке искусств "Музеон". Воспользовавшись информацией от синоптиков, лидер ЛДПР перенес начало своего визита на час, и "общение на открытом воздухе прошло при нормальной погоде".

Напомним, что 5 июля Жириновский промок под дождем (как он заявил, с ним это случилось в первый раз в жизни), за что потребовал разогнать московских синоптиков. В Гидрометцентре позже заявили, что не согласны с претензиями лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского по поводу неточных прогнозов погоды. Предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно, сказали в ведомстве.