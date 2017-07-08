Жириновский хочет премировать синоптиков за точные прогнозы

Лидер ЛДПР отправил в адрес Московского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды благодарственное письмо, в котором предложил выдавать синоптикам, сделавшим правильный прогноз, премии, пишет РГ.
Это предложение Владимир Жириновский сделал после того, как подтвердился прогноз Мосгидромета о том, что днем 7 июля возможен дождь. Лидер партии хотел посетить в этот день VI Московский международный фестиваль садов и цветов в парке искусств "Музеон". Воспользовавшись информацией от синоптиков, лидер ЛДПР перенес начало своего визита на час, и "общение на открытом воздухе прошло при нормальной погоде".
Напомним, что 5 июля Жириновский промок под дождем (как он заявил, с ним это случилось в первый раз в жизни), за что потребовал разогнать московских синоптиков. В Гидрометцентре позже заявили, что не согласны с претензиями лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского по поводу неточных прогнозов погоды. Предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно, сказали в ведомстве.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.