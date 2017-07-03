Жириновский возглавит список ЛДПР на муниципальных выборах в Алтайском крае

В барнаульскую тройку также вошли координатор регионального отделения Дмитрий Ворсин и действующий депутат гордумы Алексей Скосырский. Всего в выборах в барнаульский парламент от ЛДПР будут участвовать 60 кандидатов. Среди них — врач, тренер, строители и инженеры, сообщают в парторганизации. Добавим, что в Барнауле выборы пройдут по смешанной системе: 20 человек изберут по одномандатным округам, 20 - по партийным спискам.

Ранее в интервью газете "Свободный курс" руководитель фракции ЛДПР в краевом Закосбрании Владимир Семенов подчеркивал значимость этих выборов для партии.

Владимир Семенов,

руководитель фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном собрании:

Перед нами стоит несколько задач. Одна из главнейших — собрать пул депутатов, который позволит нам преодолеть муниципальный фильтр для выдвижения кандидата на выборах губернатора в 2019 году.

Семенов отметил, что партия будет стараться предлагать своих кандидатов и на пост глав районов (их будут утверждать вновь избранные депутаты).

Владимир Семенов,

руководитель фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном собрании: