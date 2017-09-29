Жириновский и Яровая оценили выставку в Госдуме про Алтай

27 сентября, во Всемирный день туризма, в Государственной Думе РФ состоялось торжественное открытие мультимедийной выставки "Открой Алтай". Ее основу составили фото и видео, сделанные во время экспедиции по буферной зоне Тигирекского заповедника, организованной Александром Прокопьевым. Цель выставки - поделиться опытом по разработке новых туристических маршрутов и продемонстрировать возможности по развитию экотуризма вблизи особо охраняемых природных территорий. Депутаты оценили.

Гости с интересом изучали фотографии природы Алтая, на 45-метровом стенде была представлена обширная информация об охранных зонах края. Заместитель директора Тигирекского заповедника Елена Репетунова все дни работы выставки проводила экскурсии и отвечала на вопросы о заповеднике. О каждом из пейзажей мог рассказать и сам Александр Прокопьев, организатор выставки "Открой Алтай", один из участников экспедиции, член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы.

Александр Прокопьев,

депутат Госдумы:

Несколько дней назад президент России дал поручение правительству подготовить предложения о господдержке экотуризма вблизи особо охраняемых природных территорий. И сегодня мы открываем выставку, которая посвящена этому направлению туризма. Наша экспедиция по буферной зоне Тигирекского заповедника состоялась три месяца назад, мы открыли новый маршрут, и она подтверждает, что это направление в развитии внутреннего туризма имеет большие перспективы. По итогам экспедиции было принято решение организовать выставку, чтобы поделиться опытом. Интересные маршруты могут быть разработаны в любом регионе России.

Особое внимание гостей выставки привлек документальный фильм о новом туристическом маршруте в Тигирекском заповедника. Организатор обещал выложить фильм в социальные сети в последний день работы выставки.

Пожалуй, наибольший восторг у депутатов Госдумы вызвало виртуальное путешествие в заповедные места Алтая. Видео 360 в очках виртуальной реальности позволило гостям проехать в машине вместе с членами экспедиции по кордону заповедника.

Александр Прокопьев,

депутат Госдумы:

Такие поездки должны быть в жизни каждого – из них возвращаешься другим человеком.

Во время торжественного открытия парламентарии поделились своими впечатлениями от выставки. Они высоко оценили туристический потенциал Алтайского края и вклад Александра Прокопьева в его продвижение. Много говорили про экотуризм. Охранные территории необходимо беречь, но не стоит скрывать их от людей, потому что общение с первозданной природой – очень важный момент в жизни каждого человека. Это дает возможность познать не только природу, но и самого себя.

Так, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время просмотра выставки выразил мнение, что на Алтае отдыхать полезнее, чем за рубежом: "Вот здесь воздух чистый, вода и кислород, а летом не едут – вместо этого все в Турцию".

"Это первая выставка в Госдуме, посвященная экотуризму и организованная одним депутатом, - отметил лидер либерал-демократов. – Хорошо, что есть инициатива депутата, которую полностью поддерживает комитет".

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы Михаил Дегтярев подчеркнул важность развития экологического туризма, полностью поддержал инициативу Прокопьева и отметил, что подобная выставка – прекрасный опыт, который нужно перенимать.

Заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов рассказал, что его родители родились на Алтае, и он не понаслышке знает о красоте региона. "Как здорово, что сегодня есть те, кто может нам эту красоту показать. Например, хорошо помню красоту рек, в них живет такая рыба как хариус, которую, наверно, никто здесь не видел, – рассказал Сергей Неверов. – Спасибо Александру Прокопьеву за организацию этой выставки, она отличная".

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая назвала Алтайский край жемчужиной России и выразила уверенность, что у региона есть замечательные представители в российском парламенте: "Молодость и любовь к родной земле, неординарный взгляд на богатства родного региона – благодаря им Александр Прокопьев позволил нам всем сегодня насладиться красотами Алтая".