Жириновский назвал "мафиозной" свадьбу дочери краснодарской судьи

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский окрестил "золотую свадьбу" дочери судьи в Краснодарском крае "мафиозной" и призвал российских артистов перестать участвовать в подобных праздниках.
Жириновский в эфире телеканала Inform 24 назвал звучавшую ранее стоимость свадьбы — два миллиона долларов, — вполне обоснованной, а также заявил, что деньги на ее проведение были заработаны нечестным путем. Кроме того, либерал-демократ попросил артистов не ездить на юг России на свадьбы.
"Раз нагнали артистов из Москвы — это первый признак того, что свадьба далеко за один миллион долларов, два миллиона — вполне обоснованная цифра... Я просил бы артистов не ездить на юг на эти свадьбы. Вы участвуете в свадьбах мафиозных структур! Покрываете их. Доставляете радость тем, кто обворовывает наш народ", — пояснил свою точку зрения Жириновский.
Обращаясь к российским звездам, политик возмущенно спрашивает: "Неужели вы еще не набрали денег?" Он отмечает, что речь не только о конкретной свадьбе дочери судьи, но о всех праздниках, которые он видел. По словам Жириновского, артисты "пляшут" на свадьбах "воров в законе" и "обслуживают жулье".
"Деньги не пахнут. Зато память человеческая пахнет. Мы вас презираем, всех, кто играет на свадьбах жуликов, авантюристов и воров. Остановитесь, великие артисты!" — подытожил Жириновский, пишет ura.ru.
Ранее сообщалось, что на свадьбу дочери судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева потратила два миллиона долларов. Для молодых выступали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Иосиф Кобзон. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле известно о "многомиллионной" свадьбе дочери судьи. Песков подчеркнул, что разбираться с обстоятельствами происшествия будут профильные ведомства, писало "Федеральное агентство новостей".
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