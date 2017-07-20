Жириновский назвал "мафиозной" свадьбу дочери краснодарской судьи

Жириновский в эфире телеканала Inform 24 назвал звучавшую ранее стоимость свадьбы — два миллиона долларов, — вполне обоснованной, а также заявил, что деньги на ее проведение были заработаны нечестным путем. Кроме того, либерал-демократ попросил артистов не ездить на юг России на свадьбы.

"Раз нагнали артистов из Москвы — это первый признак того, что свадьба далеко за один миллион долларов, два миллиона — вполне обоснованная цифра... Я просил бы артистов не ездить на юг на эти свадьбы. Вы участвуете в свадьбах мафиозных структур! Покрываете их. Доставляете радость тем, кто обворовывает наш народ", — пояснил свою точку зрения Жириновский.

Обращаясь к российским звездам, политик возмущенно спрашивает: "Неужели вы еще не набрали денег?" Он отмечает, что речь не только о конкретной свадьбе дочери судьи, но о всех праздниках, которые он видел. По словам Жириновского, артисты "пляшут" на свадьбах "воров в законе" и "обслуживают жулье".

"Деньги не пахнут. Зато память человеческая пахнет. Мы вас презираем, всех, кто играет на свадьбах жуликов, авантюристов и воров. Остановитесь, великие артисты!" — подытожил Жириновский, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что на свадьбу дочери судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева потратила два миллиона долларов. Для молодых выступали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Иосиф Кобзон. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле известно о "многомиллионной" свадьбе дочери судьи. Песков подчеркнул, что разбираться с обстоятельствами происшествия будут профильные ведомства, писало "Федеральное агентство новостей".