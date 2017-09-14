Жириновский попросил "колбаски" у главы Минсельхоза

Во время "Правительственного часа" в Госдуме с участием Ткачева глава либерал-демократов раскритиковал отечественные продукты, сообщает РИА Новости.

"Мы должны улыбаться, когда входим в магазин. А мы улыбаемся? Никто. Ни разу ни в одном магазине — ни Москве, ни по всей стране — я не видел людей с улыбкой. С ненавистью берут. Изобилие — колбасы, сыры, молочко. Всего полно — все отравленное. Везде превышение нитратов. Я хочу вас честно спросить: вы чем питаетесь, все министры? У вас, наверное, свое подсобное хозяйство, как при советской власти? Хоть раз позовите, 100 грамм колбаски вашей мне дайте. Один раз в жизни я съем. При царе ничего не давали и при советской власти. И сейчас вы всякую гадость даете нам. Изобилие есть, а качество-то какое", — сказал Жириновский. "Я прошу вас, Александр

Николаевич, давайте к вам приедем на чай с колбаской и с сыром, приглашайте", — добавил он.

На эту реплику отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он посоветовал Жириновскому и дальше питаться так же, как народ. "А те, кто питались в спецбуфетах, вы знаете, чем они закончили. Поэтому и дальше надо быть ближе к народу", — отметил Володин, пишет bfm.ru.