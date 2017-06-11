Жириновский посоветовал купить билеты на Алтай в один конец

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на открытии в Госдуме выставки, посвященной 100-летию Чуйского тракта, посоветовал купить билет на Алтай в один конец и наслаждаться первозданной природой. Об этом пишет gorno-altaisk.ru.
Владимир Жириновский назвал территорию, по которой пролегает Чуйский тракт, в числе наиболее интересных уголков на карте нашей Родины, которые надо посетить хотя бы один раз в жизни. Он уверен, что люди, которые решатся взять билет на Алтай в один конец, никогда не пожалеют об этом, потому что получат возможность наслаждаться первозданной природой всю оставшуюся жизнь.
На выставке также выступили лидер коммунистов Геннадий Зюганов и думский депутат от Новосибирской области, член Высшего совета "Единой России" Александр Карелин, который пригласил всех желающих побывать в каждом из регионов, по которым проходит автотрасса международного значения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.