Жириновский посоветовал купить билеты на Алтай в один конец

Владимир Жириновский назвал территорию, по которой пролегает Чуйский тракт, в числе наиболее интересных уголков на карте нашей Родины, которые надо посетить хотя бы один раз в жизни. Он уверен, что люди, которые решатся взять билет на Алтай в один конец, никогда не пожалеют об этом, потому что получат возможность наслаждаться первозданной природой всю оставшуюся жизнь.

На выставке также выступили лидер коммунистов Геннадий Зюганов и думский депутат от Новосибирской области, член Высшего совета "Единой России" Александр Карелин, который пригласил всех желающих побывать в каждом из регионов, по которым проходит автотрасса международного значения.