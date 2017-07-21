Жириновский предложил начинать учебный год 1 октября

Глава думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что начало учебного года в России нужно передвинуть с 1 сентября на 1 октября, сообщает ТАСС.
"Будем настаивать, чтобы учебный год был с 1 октября, чтобы лето продлить хотя бы за счет сентября. В сентябре великолепная погода", — сказал политик 21 июля журналистам.
По его словам, когда-то учебный год начинался именно с этой даты. Это обеспечивало хороший отдых Госдуме и гражданам, отметил лидер ЛДПР.
В сентябре 2016 года, вскоре после выборов, Жириновский уже предлагал то же самое на встрече президента России Владимира Путина с председателями партий, прошедших в седьмой созыв Госдумы. При этом он заявил, что в качестве компенсации стоит продлить учебный год до 15 июля.
В России первые школы были церковноприходскими, и учебный год начинался в первый день осени, что совпадало с началом Нового года по церковному календарю. В 1699 году Петр I издал указ о переносе Нового года на 1 января в соответствии с европейскими традициями, но учебный год с тех пор неизменно начинался 1 сентября, пишет Lenta.ru.
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