Жириновский призвал лидеров думских фракций уступить молодым места

Сегодня, 18:34.
Политика

Лидерам партий давно следует передать бразды правления молодежи, заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает "Лента.Ru".

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский. Фото: kremlin.ru.

"Зюганов сколько сидит? Жириновский сколько сидит? Миронов? Явлинский? Он играет, что там другой руководитель. Он должен уйти, чтобы другая команда вела политическую партию. Я только за это", — заявил Жириновский.

При этом он признался, что ему самому достойной замены пока нет. "Как появится, обязательно поможем этому человеку получить опыт управления", — заверил лидер ЛДПР.

Жириновский также прокомментировал недавнюю серию отставок губернаторов. По мнению лидера либерал-демократов, не следует превращать ротацию кадров в некую кампанию, нужно менять систему в целом.

"Совершенно не годятся выборы. Назначать. И идеальный вариант — это делать вместе с избранием президента. Вот его избирают на шесть лет, и он назначает новых губернаторов, новых министров. И через шесть лет они все уходят в отставку", — предложил Жириновский, пишет polit.ru.

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