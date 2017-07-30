Жириновский решил заселиться на даче американских дипломатов в Серебряном Бору

"Серебряный Бор — великолепная дача. Я попрошу Лаврова мне ее отдать. Я никогда в жизни не имел нормальной дачи. Серебряный Бор — хорошо", — заявил Жириновский.

Москва ответила Вашингтону на новые антироссийские санкции и на действия против российских дипломатов в США, предпринятые еще при президентстве Бараке Обаме. Американским дипломатам предписано освободить посольскую дачу и складское помещение в Москве. Кроме этого, Россию должны покинуть сотни сотрудников дипмиссии США, пишет bfm.ru.

Ранее в пятницу МИД России призвал Вашингтон до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в стране в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. На Смоленской площади уточнили, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.